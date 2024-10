Candidata à prefeitura de Porto Alegre pelo PT, Maria do Rosário disputará o segundo turno das eleições municipais com o atual prefeito, Sebastião Melo. Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta segunda-feira (7), ela projetou como será a próxima etapa da campanha eleitoral e ressaltou sua preocupação com o alto índice de abstenção, que foi de 31,5% (345.544 pessoas), o maior entre capitais no país.