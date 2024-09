Corrida eleitoral Notícia

Debate para a prefeitura de São Paulo é marcado por ataques diretos, mas sem os tumultos de encontros anteriores

Esta foi o nona sabatina entre os candidatos ao Executivo da capital paulista. No encontro da TV Cultura, José Luiz Datena (PSDB) arremessou uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB). No programa promovido pelo Flow Podcast, um assessor do prefeito Ricardo Nunes foi agredido com um soco por integrante da equipe de Marçal

29/09/2024 - 07h55min Atualizada em 29/09/2024 - 07h55min