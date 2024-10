A vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Los Angeles Lakers por 134 a 110, nesta quarta-feira, no Rocket Mortgage FieldHouse, ficou marcada por um feito histórico: os primeiros pontos assinalados por Bronny James na NBA. Ao lado do pai LeBron James, o jovem de 20 anos precisou de pouco mais de cinco minutos em quadra para emplacar a sua cesta inaugural. Curiosamente, o "batismo" aconteceu em Cleveland, cidade natal do atleta.