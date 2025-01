Veja quem são os políticos caxienses que foram aos EUA para ver de perto a posse de Donald Trump

O deputado Maurício Marcon e a esposa, Patrícia Marcon, nas ruas de Washington. Reprodução/Instagram @mauriciomarcon / Divulgação

Políticos caxienses foram até Washington, DC, capital dos EUA, para acompanhar a posse do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (20). O deputado federal Maurício Marcon (Podemos) e o vereador Alexandre Bortoluz (PP), o Bortola, enfrentaram as temperaturas negativas do país norte-americano para ver de perto a recondução do republicano ao comando da maior potência mundial.

Devido ao frio extremo, alguns rituais da posse mudaram de local. Um deles foi o juramento, que geralmente acontece nos degraus do Capitólio, mas foi realizado dentro do prédio. Além disso, o tradicional desfile presidencial do Capitólio até a Casa Branca foi substituído por um evento na Capital One Arena, um ginásio poliesportivo, com a presença do vice-presidente, J.D. Vance.

Ao lado da esposa Patrícia, o deputado Maurício Marcon acompanhou de um hotel próximo à Casa Branca e ao Capitólio, juntamente com outros deputados e senadores brasileiros que também foram a Washington para o evento. Ele comentou sobre o grande movimento de pessoas na Capital.

— Ontem (domingo, 19) a gente tentou entrar lá (comício realizado no Capital One Arena), no discurso do Trump. Ficamos quase cinco horas na fila, muita gente, e aí estávamos cansados, começou a nevar, então saímos da fila e fomos para casa — relata Marcon.

Nas redes sociais, o deputado exaltou a felicidade de estar presenciando o momento que, em suas palavras, é "o dia mais importante do século".

"Hoje estou vivendo o dia mais importante do século. Sim, a posse do Donald Trump aqui em Washington. Mas por que é o dia mais importante do século? Porque a maior potência do mundo tem um presidente conservador e de direita, que promete mudar o mundo e nós, certamente, acreditamos nele", escreveu Marcon.

Marcon acompanhado de outros deputados federais e senadores no hotel em que acompanharam a cerimônia. Patrícia Marcon / Divulgação

O deputado deve retornar para o Brasil no dia 27 de janeiro e reforçou que está viajando com os próprios recursos.

— A gente está aqui acompanhando, estou de férias e é sempre bom frisar isso, não é com dinheiro público que eu estou aqui, é dinheiro particular — reitera o deputado.

Outro político caxiense presente nos Estados Unidos é o vereador Bortola (PP), que chegou à Capital federal no sábado (18) e deve retornar para Caxias do Sul na sexta (24). Questionado sobre o motivo da viagem, o parlamentar destacou a vontade de entender como funciona a política estadunidense.

— Decidi vir, pois, como estamos de recesso das sessões plenárias e ainda não tinha tirado férias, aproveitei para acompanhar a posse e conhecer como funciona a política por aqui — comenta o vereador.

O vereador caxiense também enfrentou as baixas temperaturas para tentar ver o presidente Trump. Arquivo pessoal / Divulgação

Bortola também acompanhou a posse em um hotel próximo à Casa Branca. Diz que o frio não espantou a presença dos seguidores de Trump pelas ruas.

— Muito frio, mas as pessoas estão nas ruas e com muitas expectativas positivas sobre o presidente Trump e o vice (J.D) Vance — comenta Bortola.

Reunião com presidente do grupo conservador norte-americano