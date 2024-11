Os vereadores eleitos em Caxias: Wagner Petrini, o comunitarista

No caminho até seu comitê de campanha, montado em um contêiner de frente para a principal avenida do bairro Desvio Rizzo, eram comuns as buzinas dos carros e os cumprimentos da comunidade ao vereador reeleito Wagner Petrini (PSB), o Muleke. Em 2024, Petrini obteve 3.056 votos, tornando-se o 14º vereador mais votado. Em 2020, quando se elegeu pela primeira vez como vereador titular na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Petrini fez 1.714 votos. Em relação ao pleito anterior, o aumento dos votos corresponde a 78%.