O que os candidatos à prefeitura propõem para as praças e parques de Caxias do Sul

As praças e parques de Caxias do Sul se destacam, entre os espaços de lazer do município, como pontos de convivência e preservação do meio ambiente. No entanto, a manutenção e a expansão dessas áreas representam grandes desafios para a próxima administração municipal, que enfrentará demandas crescentes de infraestrutura, preservação, acessibilidade e segurança desses espaços para torná-los mais atrativos. Com potencial, as praças e parques da cidade podem se firmar não apenas como áreas de lazer, mas como pontos estratégicos para a promoção da saúde e do bem-estar. A crescente urbanização da cidade também coloca em pauta a necessidade de criação de novos espaços verdes.