Durante o primeiro turno das eleições 2024, as campanhas dos candidatos à prefeitura gastaram, juntas, mais de R$ 4,1 milhões. Ao mesmo tempo, mais de 234 mil eleitores votaram em uma das alternativas para Caxias do Sul. Em uma conta simples, pode-se dizer que o custo por voto do primeiro turno é de R$ 17,54.