Conheça mais sobre a vida de Maurício Scalco, candidato à prefeitura de Caxias do Sul

Foi durante a pandemia que Maurício Scalco decidiu aceitar o convite para entrar na política. Trabalhando a vida inteira no comércio, o empresário pegou-se em uma situação em que ficou sem serviço em uma loja que tinha na época. Ele fornecia produtos de maquiagem, especialmente para eventos. Do cenário criou-se uma insatisfação após o empresário perder o seu estoque. Amigos, com o mesmo sentimento, o convenceram que ele poderia representá-los. A situação levou à candidatura, em 2020, para vereador em Caxias do Sul, ainda pelo partido Novo. De primeira, ele foi eleito.