Polarização na Serra Gaúcha é entre PP e MDB

Com as campanhas eleitorais em andamento em 49 cidades da Serra Gaúcha, o Pioneiro realizou um levantamento de quantos candidatos a prefeito tem cada um dos municípios, além dos partidos que têm candidatos e quais são as disputas mais recorrentes entre as siglas. Um dos destaques ficou para o número de vezes que o PP e o MDB apareceram entre as cidades. O partido que mais tem candidaturas a prefeito é o PP, com 34 concorrentes, seguido do MDB, com 33. Essa disputa entre os dois partidos se repete em 19 cidades. O cientista político Fábio Hoffmann explicou que essa situação acontece desde a ditadura militar, na época do bipartidarismo, onde existia o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de um lado, e a Aliança Renovadora Nacional (Arena), que representava os militares, e que muitos anos depois desembocou no atual PP, recebendo antes outras denominações.