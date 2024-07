Vereadores de Caxias do Sul questionam gastos da Festa da Uva de 2024

Os vereadores de Caxias do Sul estiveram presentes na prestação de contas da Festa da Uva de 2024, convocada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara na tarde desta terça-feira (16/7) para sanar questionamentos referentes aos R$ 6 milhões disponibilizados dos cofres públicos para realização do evento. Os questionamentos em destaque foram sobre gastos com arquibancadas, o desfile temático, alimentação e pagamento das dívidas dos anos anteriores, inclusive com uma sugestão de uma auditoria fiscal para as contas de 2016.