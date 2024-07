Eleições 2024 Notícia

PSB está entre duas chapas e o Solidariedade caminha para não apoiar nenhuma

A definição oficial do PSB deve vir no dia da convenção partidária, que ocorre no dia 3 de agosto, já o Solidariedade, por "divergências internas", deve decidir por não apoiar nenhuma das quatro chapas majoritárias.

24/07/2024 - 19h47min Atualizada em 24/07/2024 - 19h51min