Mais um adolescente foi apreendido como suspeito de participar do homicídio de Luiz Simão Pascotin de Souza Ulbrich, 15 anos, em Bento Gonçalves. A apreensão aconteceu nesta quinta-feira (10). Conforme a investigação da Polícia Civil, com coordenação do delegado Rodrigo Morale, três jovens teriam cometido o crime. A vítima foi morta a tiros em uma escadaria no bairro Vila Nova, em 22 de setembro.