Dupla é presa após agredir mulher grávida e assaltar loja no Centro de Caxias do Sul

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que vítima é imobilizada e derrubada no chão. Ela entra em luta corporal com o assaltante, enquanto o comparsa pega o dinheiro no caixa da loja

03/10/2024 - 22h26min Atualizada em 03/10/2024 - 22h28min