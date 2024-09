Novas imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o cachorro que morreu após ser arrastado por um carro no bairro Forqueta, em Caxias do Sul, acaba se prendendo ao veículo. A gravação, divulgada pela defesa do suspeito, mostra o que teria acontecido antes de o cão ser visto na Rua Miguel Gilberto Maschio na noite de sexta-feira (30).