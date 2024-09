População pode acionar forças de segurança por meio de botão instalado em paradas de ônibus de Caxias do Sul

Usuários do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul vão perceber a presença de torres com câmeras acopladas instaladas nas estações do transporte coletivo Pompéia, Ópera e Bento e nas Estações Principais de Integração (EPIs) Floresta e Imigrante. Seis câmeras em cada torre monitoram quem circula pelo local e contam com identificação facial. Além disso, na torre há um botão vermelho que permite ao usuário chamar as forças de segurança por meio de contato com o Centro Integrado de Operações (Ciop).