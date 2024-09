Na noite desta sexta-feira (6), Dalvani Silveira Oliveira, 37 anos, morreu após a casa que ela morava pegar fogo na Rua Dorival Vargas, no bairro São João de Vacaria. O Corpo de Bombeiros do município foi acionado por volta de 21h30min e iniciou o combate ao incêndio com dois caminhões.