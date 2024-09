Um homem, identificado como Luciano Silveira Martins, de 52 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6), por volta de 10h30min, na Rua José Gollo, no bairro Marechal Floriano, em Caxias do Sul. Segundo a polícia, Martins vivia em situação de rua. O corpo foi achado por moradores do bairro embaixo das escadarias de uma residência.