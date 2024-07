Na noite deste sábado (29), Caxias do Sul registrou duas mortes violentas. A primeira ocorreu na Rua Padre Antônio Vieira, bairro Cristo Redentor, onde uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros. De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima foi encontrada morta no local pela guarnição.