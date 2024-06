Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e jogos de azar na tarde de sexta-feira (31), em Caxias do Sul. Na ação, que integra a Operação Cerco Fechado da Brigada Militar, foram apreendidas três máquinas caça-níqueis, dois revólveres e uma espingarda. As armas e os equipamentos estavam em um bar no bairro Reolon.