Dois homens, com idades de 25 e 27 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (13) em Caxias do Sul. A ocorrência foi registrada na Rua José Bisol, no bairro Cruzeiro. Conforme informações da Brigada Militar (BM), eles estavam com 10 tijolos de maconha, que pesavam 9,47kg, dentro de um veículo.