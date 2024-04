Moradores do bairro Euzébio Beltrão Queiroz, em Caxias do Sul, realizaram um protesto no fim da tarde desta segunda-feira (8), alegando violência policial em abordagens recentes na comunidade. Por volta das 18h, a Rua Bento Gonçalves, no trecho entre a José do Patrocínio e a Henrique Cia, foi bloqueada. Manifestantes atearam fogo em móveis no meio da via. Com o trânsito impedido, moradores levaram faixas com a palavra "justiça" para a rua.