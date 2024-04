A partir desta quinta-feira (4) o coronel Eduardo Cunha Michel, 53 anos, assume o comando do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra). Ele substitui o coronel Márcio José Rosa da Luz, 52, que entra para a reserva remunerada da Brigada Militar após 34 anos de serviço. A solenidade de troca de comando ocorreu nesta manhã, no GNC Cinema do Shopping Villagio, em Caxias do Sul e contou com a presença de cerca de 150 pessoas, entre militares, integrantes das forças de segurança de Caxias e região, policiais civis, autoridades municipais e representantes de entidades empresariais.