Será julgado nesta quinta-feira (2) Luciano de Lima da Silva, na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul, acusado de matar a facadas João Carlos da Silva no dia 1º de maio de 2012. O crime ocorreu num alojamento de uma empresa de engenharia localizado na Rua Josefina Corsetti, no bairro Petrópolis. Segundo o Ministério Público (MP), a motivação foi uma desavença entre os dois.