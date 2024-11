Vivian Guglielmetti, mulher de Robinho, se manifestou pela primeira vez desde a prisão do marido. Casada desde 2009 com o ex-jogador, ela defende o companheiro e afirma que o atleta é inocente. Ele está preso desde 21 de março no Centro Penitenciário de Tremembé, onde cumpre condenação da Justiça da Itália a nove anos pelo estupro de uma jovem albanesa de 23 anos em uma boate de Milão.