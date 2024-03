Nesta terça-feira (26) ocorre o julgamento de Everson Simões Rosa na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele é acusado de matar Marcos Rubens Lourenço de Gasperi e tentar matar um amigo da vítima no dia 3 de dezembro de 2006. O crime ocorreu próximo a um bar na Rua Santo Ceroni, no bairro Panazzolo. Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), o acusado foi atacado por um grupo de pessoas após, supostamente, tentar estuprar uma mulher.