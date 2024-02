Uma mulher ainda não identificada foi baleada em uma loja junto a um posto de combustível, no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, na tarde desta sexta-feira (16). O crime aconteceu por volta das 14h30min. De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima era atendente de um estabelecimento de utilidade domésticas, na Avenida França, 1.640, e foi surpreendida enquanto trabalhava por um homem que entrou no local e efetuou os disparos. Um dos tiros atingiu as costas da mulher.