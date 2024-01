Um homem de 30 anos foi morto a tiros depois de sair de uma quadra de esportes, em Caxias do Sul, por volta das 23h30min de segunda-feira (8). A identidade dele não foi confirmada pela polícia. O homicídio ocorreu na Avenida Alexandre Rizzo, no bairro Desvio Rizzo. A vítima chegou a socorrida por amigos, mas morreu no hospital.