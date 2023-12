O telefone 190 da Brigada Militar de Caxias do Sul está fora do ar por problemas técnicos nesta quarta-feira (27). A inoperância da linha ocorre em virtude da falta de energia elétrica no Centro Integrado de Operações (Ciop), localizado na área central do município. Com isso, a orientação é que em casos de emergências a população ligue para o telefone 193, linha do Corpo de Bombeiros.