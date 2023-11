Um homem de 47 anos foi preso por maus-tratos a animais na noite de quarta-feira (29) em Caxias do Sul. O tutor foi flagrado por vizinhos agredindo um cão com uma coleira de couro no pátio da casa dele no bairro Exposição. Ele foi preso em flagrante, sem direito à fiança. Conforme a Polícia Civil, ele foi encaminhados à Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs).