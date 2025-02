Mais duas cidades da Serra contabilizam estragos em função do temporal

O temporal que atingiu a Serra entre a noite de terça (11) e a quarta-feira (12) danificou moradias em André da Rocha e Cambará do Sul . Os estragos foram informados pela Defesa Civil do Estado na manhã desta quinta-feira (13).

Em André da Rocha, a prefeitura contabilizou 12 residências e dois galpões destelhados . Um posto de combustível teve parte do telhado danificado também. Duas pessoas ficaram desalojadas e se abrigaram na casa de familiares . As moradias atingidas ficam no centro da cidade.

Em Cambará do Sul, três casas também registraram estragos no telhado. A Defesa Civil do município informou que as residências já foram consertadas.