De aniversário, paciente com AME sai do hospital pela primeira vez em 20 anos para passeio em shopping de Caxias do Sul

Kimberlly dos Santos Nogueira saiu pela primeira vez do Hospital Virvi Ramos, onde mora, nesta quinta-feira (13).

Movimentar um paciente conectado a ventilação mecânica não é tarefa fácil. É preciso, conforme a diretora executiva do Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, Cleciane Simsen, pensar em todas as variáveis que incluem o estado de saúde atual, os equipamentos necessários para transporte e uma possível emergência fora do ambiente controlado.

É em ambiente extremamente controlado, aliás, no qual Kimberlly dos Santos Nogueira, a Kika, mora há 20 anos, em Caxias do Sul. O quarto 401, no final do corredor do quarto andar do Virvi Ramos, não é como os outros.

A "casa" de Kika tem as paredes pintadas de rosa, pelúcias e porta-retratos que guardam memórias como a da formatura no Ensino Fundamental e o aniversário de 15 anos, todos celebrados ali.

Nesta quinta-feira (13), um cartaz ao lado da porta lembrava a passagem do 20º aniversário de Kika, que nasceu com Síndrome de Werdnig-Hoffmann, também conhecida como Atrofia Muscular Espinhal (AME). Degenerativa e sem cura, a doença está relacionada à falta de força nos músculos de todo o corpo.

No entanto, a condição de Kika não a impediu de completar o Ensino Fundamental em 2022 e nem de passear pelo shopping, pela primeira vez, na manhã desta quinta-feira.

A pedido dela, a equipe do Virvi mobilizou um pequeno batalhão para que a operação para levar Kika às compras fosse concluída.

— Costumo dizer que é a nossa filha do hospital, todo mundo a adotou de alguma forma e cuida com muito carinho. E como ela se comunica, também sabe chamar as pessoas certas quando tem alguma necessidade. Foi alfabetizada aqui dentro e na festa de 15 anos escolheu o tema e a fantasia de cada um dos convidados — conta a diretora Cleciane Simsen.

Entender os desejos de Kika é tarefa fácil apenas para quem está acostumado com o convívio. Como uma criança que começou a falar as primeiras palavras recentemente, a comunicação com ela necessita de tradutores, que, no período de quase duas décadas, se multiplicaram no hospital.

Kika passeou pelas lojas e ganhou presentes.

Para além da família, que faz visitas frequentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e fisioterapeutas criaram a rede de apoio que mantém, com ajuda de todo o equipamento hospitalar, Kika viva.

— Criamos uma relação de família com ela. É uma paciente bem geniosa, sabe bem o que quer, mas entendemos as limitações, e o carinho sempre prevalece. Aqui (no hospital) tem cuidados que não poderiam ser oferecidos em casa — explica a técnica em enfermagem Cintia Stefani.

Já há alguns anos que a direção do Virvi Ramos planejava um passeio com Kika fora do hospital. No entanto, intercorrências, que justificam a residência da paciente na instituição, impediam as saídas. Às vésperas do aniversário de 20 anos, o quadro estável dela, a mobilização da equipe e a recepção do Shopping Villagio Caxias permitiram que Kika passeasse pela primeira vez fora do hospital.

Conduzida pelo enfermeiro Lucas Pereira, Kika fez a primeira parada em uma loja de brinquedos.

Depois de ambulância, oxímetro, ventilador mecânico movido a bateria e cilindros de oxigênio prontos, era hora de sair. Para movimentá-la da cama para a maca e da maca para a cadeira adaptada que permitiu o passeio no shopping, uma equipe formada por mais de 10 profissionais esteve mobilizada.

Entre eles o médico que acompanha Kika, dr. Leonardo Severo, que monitorou o estado de saúde da jovem durante todo o período em que esteve fora do hospital:

— Tivemos que mobilizar toda a estrutura que mantém ela no quarto, para conseguir fazer o transporte. É uma paciente que exige estrutura complexa para que se mantenha viva. Tínhamos oxigênio reserva e todo os itens de resgate, se fosse necessário. É uma situação delicada que justifica o motivo dela morar no hospital.

Foram mais de 10 pessoas mobilizadas para que o passeio ocorresse da melhor maneira possível.

É o plano de saúde, de acordo com o pai, Rubens Ferreira do Santos, 39, que garante a estada da filha no hospital, mesmo que o desejo da família, se as condições permitissem, seria de tê-la no bairro Cidade Nova, onde moram. No entanto, e de acordo com a mãe, Cheli Caon Nogueira, é no 401 do Virvi Ramos que Kika está em casa:

— Eu achei que ela nunca ia sair. É bem sofrido, eu procuro nem pensar em me colocar no lugar dela, senão me emociono e não faço mais nada. É enfrentar a realidade e viver um dia de cada vez. Optamos por não trazer para casa para dar uma qualidade melhor de vida pra ela.