Centenas de agricultores  renovam sua fé na romaria votiva a Caravaggio, em Farroupilha, neste domingo

Tratores tomaram conta do estacionamento do Santuário de Caravaggio, desde o início da manhã deste domingo

Ocorre neste domingo, com missas celebradas ao longo do dia, a romaria votiva no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Desde as primeiras horas da manhã o tradicional ato, que em 2025 completa 125 anos, recebe agricultores que vão agradecer e pedir proteção às suas lavouras, além de bençãos para suas máquinas.