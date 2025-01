Retirada de fios sem uso em postes de Farroupilha é transferida para a próxima semana

A primeira ação de 2025 para a retirada de fios sem uso de postes de Farroupilha , que estava marcada para ocorrer nesta quinta-feira (30) foi transferida devido às condições climáticas . A nova data será a próxima quinta-feira (6) , no bairro Imigrante. A ação ocorrerá em toda a extensão das ruas Gonçalves Dias, Sete de Setembro e Fridolino Althaus.

Segundo a secretaria municipal de Obras e Trânsito, o processo de retirada dos fios inicia às 7h e se estende até às 16h. Durante esse período, poderá ocorrer bloqueios parciais no trânsito, no entanto, equipes da pasta estarão no local para orientar e auxiliar os condutores. Em caso de chuva, a ação será transferida novamente para a semana seguinte.