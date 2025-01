Missa e brinde marcam celebração de um ano de ponte construída em Nova Roma do Sul com financiamento comunitário

O primeiro aniversário da construção da ponte na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, foi motivo de celebração na noite desta segunda-feira (20). A estrutura, batizada de Nossa Senhora do Caravaggio, foi construída a partir de financiamento comunitário e é a principal ligação da cidade com o restante da região. A antiga ponte de ferro foi destruída durante temporal, em setembro de 2023.