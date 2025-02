Fundação Caxias dá início às obras que irão erguer cinco casas para famílias afetadas pela chuva em Santa Tereza

Modelo de moradia destinada ao município. Fundação Caxias / Divulgação

A Fundação Caxias deu início à construção de cinco casas às famílias afetadas pela chuva de maio em Santa Tereza, entre a Serra e o Vale do Taquari.

As obras começaram nesta quarta-feira (29). As residências têm 42 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha e um banheiro externo.

A previsão da entidade é que seja erguida e entregue uma moradia por semana, se as condições climáticas forem favoráveis. O prazo de conclusão é assinalado para março.

As duas primeiras casas serão instaladas na Linha José Júlio — sendo a primeira finalizada neste sábado (1°). As outras três ficarão localizadas na Linha Bento Gonçalves, Linha Dolorata e área central.

O projeto é orçado em R$ 220 mil, segundo a Fundação Caxias. O valor é proveniente de um montante de R$ 660 mil, arrecadado pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) por meio do evento "Salve o Sul", ocorrido em junho do ano passado, com estrelas da música pop e sertaneja.

Casas do governo do Estado

Ainda em Santa Tereza, outras 24 famílias aguardam suas novas casas após perderem tudo na enchente. As residências serão construídas pelo governo do Estado no Loteamento Popular Stringhini II, próximo do acesso à cidade, por meio do programa A Casa é Sua — Calamidade. Cada unidade terá 44 m² de área, com dois dormitórios, salas e cozinha conjugadas, um banheiro e área externa.

A previsão de entrega inicial era janeiro, entretanto, foi adiada para a segunda quinzena de abril. A empresa vencedora da licitação justificou que a marcação dos radiers (elementos da estrutura que abrangem a área da construção) está atrasada.

Residências serão construídas pelo governo do Estado no Loteamento Popular Stringhini II. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O serviço chegou a ser paralisado no final do ano passado, mas foi retomado no início de janeiro após a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) notificar a construtora, de Gravataí.

Segundo a assessoria de imprensa da Sehab, nesta quinta-feira (30), a intenção da pasta é que seja iniciada a montagem da primeira casa na terça que vem (2) e concluído o serviço na quinta (4).