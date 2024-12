Trio é preso com nove quilos de drogas, munições e dinheiro em Caxias do Sul 

Policiais do 12° Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens, de 34 e 27 anos, e uma jovem, de 18 anos, na madrugada deste domingo (8), por tráfico de drogas e porte ilegal de munições. O trio foi localizado no bairro Esplanada, em Caxias do Sul. A polícia não informou se estavam em uma residência ou em um carro.