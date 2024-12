Natal Esperança: como a comunidade de Santa Lúcia do Piaí transformou um evento em tradição que completa 30 anos 

Evento comunitário celebra 30 anos neste mês. Projeto envolve gerações de atores voluntários, que encenam nascimento de Jesus. Diego Dall'Agnol / Divulgação

Um dos mais tradicionais espetáculos de Natal de Caxias do Sul completa 30 anos de atividades neste mês. Organizado e realizado pela comunidade de Santa Lúcia do Piaí, o Natal Esperança retrata, anualmente em dezembro, o nascimento de Jesus. A encenação, que segue a mesma história há três décadas, inova a cada edição, proporcionando ao público uma apresentação especial.

A programação da comunidade foi criada pelas irmãs Maria de Lourdes Ildegar Jung Ferrazza e Olga Rachel Jung Soares, que se inspiraram no Natal Luz, de Gramado. Com o ajuda do Grupo de Mães Sorriso e o apoio dos moradores, a primeira encenação foi realizada em dezembro de 1994.

Desde então, o projeto foi continuado e expandido pela comunidade de Santa Lúcia do Piaí, se transformando em uma tradição para as famílias. Atualmente, a encenação conta com 200 atores, entre crianças e adultos, bem como blocos de música e dança alternados com a encenação.

— Com o passar dos anos, fomos agregando mais pessoas para participar e criando quadros para elas. Hoje temos os quadros com os bebês, com as crianças, os momentos de dança, a música e a encenação. Quem participa são pessoas simples, com figurino simples, mas com coragem para se expor ali e mostrar o verdadeiro significado Natal — conta Rosana Maria Fiorini Mantovani, coordenadora do espetáculo.

Nesta edição, a apresentação, que acontece às 20h30min do próximo sábado (14), no Salão da Comunidade, trará, além da mensagem natalina, uma homenagem à resiliência do povo gaúcho.

Parte do elenco, formado por moradores da comunidade que se voluntariaram para o evento. Porthus Junior / Agencia RBS

Para Rosana, a essência comunitária é o que garante a longevidade e o sucesso do Natal Esperança. A organizadora estima que ao menos um integrante das famílias de Santa Lúcia do Piaí participe da encenação. Não raro, há mais de um membro envolvido no projeto, como na família da própria Rosana, em que o esposo e a filha são atores voluntários.

— Desde o quinto Natal eu faço o papel de Maria. Em 2010, fiz o papel grávida da minha filha. Hoje ela tem 13 anos e participa da encenação. O meu esposo participa desde que a gente namorava, sempre como José. Por isso eu digo que, além deste movimento com a comunidade, o evento também faz parte da minha vida pessoal — se emociona.

Quem faz a magia acontecer

Paulo José Silvestro, Carolina Bombana e Tainara Dalla Santa estão entre os atores voluntários com mais tempo de participação no evento. Porthus Junior / Agencia RBS

Tainara Dalla Santa, 30 anos, era um bebê de apenas um mês quando participou pela primeira vez do Natal Esperança. Ao lado dos pais, que encenaram Maria e José, ela representou o menino Jesus na primeira edição do evento. Hoje, Tainara atua no espetáculo como um dos anjos.

— É uma responsabilidade um pouco maior. Não que não seja para qualquer outra pessoa que vai encenar, mas tem um olhar diferente. Então, eu sinto essa responsabilidade um pouco maior. Por mais que seja um evento na comunidade, sempre fico nervosa — revela.

Quem também estava presente na primeira encenação é o morador Paulo José Silvestro, 59. Veterano na produção local, ele encena há 30 anos um dos reis magos que visita Jesus no dia do nascimento.

— Olha, se eu pudesse fazer a encenação por mais 30 anos, eu faria. É sempre bom. Tem crianças como a Tainara, que eu segurei no colo e hoje são adultas e estão aí com a gente, fazendo o evento acontecer — comenta.

O ciclo de novas gerações é um dos elos essenciais que mantêm o projeto em andamento. Carolina Bombana tinha apenas seis anos quando participou pela primeira vez da encenação. Hoje, aos 24, observa as crianças que chegam nos ensaios com nostalgia e orgulho da própria trajetória.

— É muito legal acompanhar a evolução dos anos, porque, conforme a idade vai aumentando, a gente vai mudando de grupo. O papel que as crianças fazem hoje, eu fiz quando comecei. A expectativa a cada apresentação é sempre ter papéis diferentes, trazer novas músicas, coreografias. A história nunca muda, mas a gente sempre tem algo de novo, sejam as crianças ou quadros — conta.

Confira a programação completa do Natal Esperança:

Sábado, dia 14

19h – missa na Igreja Matriz.

20h30min - encenação do nascimento de Jesus e chegada do Papai Noel, no Salão Paroquial.

Sexta-feira, dia 20

15h – Natal do Idoso, na Igreja Matriz.

Domingo, dia 22

14h - Missão de Natal, com a presença do Papai Noel e distribuição de doces, no Salão Paroquial.

Terça-feira, dia 24

20h – Missa do Galo, com participação de músicos e coral, na Igreja Matriz.

Quarta-feira, dia 25