Celebrações marcam a abertura do Jubileu 2025 entre os fiéis da Igreja Católica em Caxias do Sul 

A abertura das atividades foi marcada por uma peregrinação que reuniu centenas de fiéis pela Rua Sinimbu. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Centenas de fiéis reuniram-se em Caxias do Sul neste domingo (29), para a abertura do Jubileu 2025, o "Ano Santo" que recorda os 2.025 anos do nascimento de Jesus Cristo. O ato foi marcado por uma peregrinação que começou na Igreja de São Pelegrino e seguiu até a Catedral Diocesana, no coração da cidade. Após, foi realizada uma missa.

O Jubileu 2025, organizado pela Igreja Católica a cada 25 anos, tem como tema "Peregrinos da Esperança", sendo diferente dos anos anteriores justamente pela peregrinação. O evento oferece aos fiéis o perdão das penas de pecados confessados, desde que realizem uma peregrinação a Roma e às Portas Santas ou a outros locais sagrados indicados pelo bispo diocesano.

Na Diocese de Caxias do Sul, o bispo dom José Gislon determinou sete igrejas como locais de peregrinação (confira abaixo a relação completa), sendo uma delas a Catedral Diocesana, em Caxias do Sul. Diante disso, centenas de fiéis de Caxias e região lotaram a Rua Sinimbu até a igreja, no final da tarde de domingo.

Maria de Lurdes Tonon (D) acompanhou a celebração juntamente com uma amiga Maria Delfina Pezzi dos Santos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma das pessoas presentes no público é a moradora do bairro São Ciro Maria de Lurdes Tonon, que acompanhou a celebração juntamente com uma amiga, Maria Delfina Pezzi dos Santos.

— É um momento muito bom para reflexão e para buscar o perdão —diz Maria de Lurdes.

Marina (C) estava acompanhada da mãe, Carmen (D), e da tia Eva Bruno Todeschini / Agencia RBS

Já para a jovem Marina Cioato de Lima, também moradora de Caxias, o Jubileu é a oportunidade de unir os fiéis.

— Eu acredito que é um momento muito importante para toda a comunidade católica. Uma questão de união, de comunhão que a gente tanto fala. A gente vê muita segregação dentro da própria igreja. Pensamentos muito diversos. E eu acho que o Jubileu vem para que as pessoas possam se unir e pensar num futuro mais esperançoso e melhor — acredita Marina.

Dom José Gilson comandou o rito de abertura do Jubileu e salientou como a esperança será uma das palavras que marcarão as celebrações.

— No fundo, é a esperança que move a humanidade. E sem a esperança nós nos tornamos apáticos, indiferentes e perdemos o senso de olhar em relação ao futuro. Nos apegamos somente ao presente. E a humanidade precisa também ter um olhar em relação ao futuro. Sem isso, nós deixamos de ser protagonistas, e o Jubileu marca justamente este ano da esperança. Podemos e devemos fazer um processo de conversão também. De mudança de vida. Na simplicidade, mas olhando que Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é a fonte de vida — frisa dom José Gislon.

Na chegada à Catedral, foi realizada a abertura das portas para a entrada dos fiéis e realização da missa.

Já em Roma, o papa Francisco deu início às atividades do Jubileu na véspera de Natal, ao abrir a Porta Santa, uma obra do século 15 esculpida em bronze, com representações de pecado e de perdão, que fica na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

*(Colaborou Pablo Ribeiro)

Locais de peregrinação na Serra

Ao longo do ano de 2025, a proposta é que diversos grupos, como ministros, catequistas, zeladoras, dentre outros, possam celebrar o Jubileu dos Peregrinos da Esperança. Segundo a diocese, cada uma das igrejas estará identificada com um banner e uma vela do Jubileu. Confira quais estarão recebendo as atividades na Serra gaúcha: