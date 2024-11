Climatempo Notícia

Sem chuva e com temperaturas mais baixas: como será o final de semana na Serra

No sábado, em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Gramado, por exemplo, as mínimas ficam na casa dos 11°C e as máximas não ultrapassam os 22°C

08/11/2024 - 10h25min Atualizada em 08/11/2024 - 11h10min