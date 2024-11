O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta sexta-feira (8) que ampliará a oferta de Ensino Médio em Tempo Integral para 2025 em mais 90 instituições. Três delas estão localizadas na Serra, sendo duas em Vacaria e uma em Farroupilha. Com essa ampliação, chega a 296 o número de escolas com turno integral na rede estadual.