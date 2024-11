Programa incentiva reciclagem e sustentabilidade dentro de escola, em Caxias do Sul 

Em uma ecobag, estudantes guardam embalagens e resíduos secos, que podem ser reciclados, e os levam até a escola que frequentam. No local, depositam os itens em ecopontos e, por meio de um aplicativo, uma contagem é feita. Quando atingem um determinado número de pontos, trocam por brindes sustentáveis. A iniciativa, Recicle Bem, Faça o Bem, da secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, começou no final de outubro e está prevista para ocorrer pelos próximos seis meses.