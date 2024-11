Foi publicado, nesta terça-feira (5), pela prefeitura de Caxias do Sul, o novo edital para selecionar a empresa que será responsável por implantar o serviço de telemedicina no município. O edital, agora, atenderá a consultas em clínica médica e em seis especialidades. A medida ocorre após as 24 empresas candidatas, que apresentaram propostas no processo anterior, terem a documentação reprovada durante análise técnica.