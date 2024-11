Como foi o Encontro de Gigantes, evento com especialistas em RH para debater práticas para atrair talentos

Um dos maiores desafios dos empresários na atualidade, e um dos pilares estratégicos nas organizações, é a gestão de talentos. Em um mercado competitivo e dinâmico, atrair e reter profissionais qualificados não é mais uma tarefa simples, mas sim um desafio contínuo que exige inovação, flexibilidade e uma abordagem centrada no colaborador. E este foi o mote do 9° Encontro de Gigantes, promovido pela Gaúcha Serra, na manhã desta quarta-feira (27), na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC).