Importante indutor da economia caxiense, a Feira do Agricultor comemora 45 anos de fundação neste sábado (23). E foi com um evento especial, realizado na Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa, que os produtores rurais se reuniram para celebrar a data. A feira é organizada pela Associação dos Feirantes de Caxias do Sul.