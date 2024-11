A 13ª Cavalgada José Cláudio Machado ocorre no sábado (23), em Caxias do Sul. Neste ano, a ação homenageia o músico Lucio Yanel. Os cavalarianos e admiradores se reunirão nos pavilhões da Festa da Uva e seguirão em cavalgada até o Rancho do Anilto, na localidade de Conceição da Linha Feijó.