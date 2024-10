Em alusão ao Outubro Rosa, as unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul abrirão neste sábado (19) para atendimento especialmente ao público feminino. O Mutirão de Saúde da Mulher ocorre das 8h às 17h, com oferta do exame preventivo de câncer de colo de útero (papanicolau), agendamento de mamografia e aplicação de vacinas.