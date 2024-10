A Associação Riograndense de Imprensa - Seccional Serra Gaúcha (ARI Serra Gaúcha) concedeu o troféu que leva o nome da entidade a profissionais de nove categorias na noite desta terça-feira (29). Neste ano, a iniciativa contou com a parceria da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária de Antônio Prado (CIC AP) e foi realizada no Clube União do município.