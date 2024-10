A Rua Sinimbu, na esquina com a Vereador Mario Pezzi, está em meia pista no final da tarde desta sexta-feira (11), em Caxias do Sul. De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a Sulgás — Companhia de Gás do Estado realizava a implantação de uma rede de gás no local e acabou atingindo uma tubulação do serviço municipal.