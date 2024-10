Placa instalada com equívoco na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, é substituída 

A concessionária Imobi All Space Infront Spe S/A, responsável pela atualização de placas de identificação de ruas em Caxias do Sul, realizou a troca da sinalização na Rua Sinimbu com a Rua Dr. Montaury, no Centro, na manhã desta quarta-feira (23). A ação foi necessária pois origem da Rua Sinimbu apresentava uma informação equivocada. A instalação, que marcou o início da execução do contrato da parceria público-privada, ocorreu na manhã de terça (22).