Iniciado processo de atualização de placas de ruas em Caxias do Sul por meio de parceria público-privada

A concessionária Imobi All Space Infront Spe S/A iniciou, na manhã desta terça-feira (22), a implantação e substituição de placas de identificação de ruas em Caxias do Sul, por meio de uma parceria público-privada (PPP). O consórcio é formado pela Imobitarget Comunicação Visual Ltda (Grupo Imobi), pela Infront Mídia Comércio e Representações Ltda e pela All Space Propaganda e Marketing Ltda. O primeiro ponto a receber as novas sinalizações foi o cruzamento das ruas Sinimbu e Dr. Montaury, no centro.